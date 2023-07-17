В Югре за неделю потушили 47 лесных пожаров

В Югре продолжают гореть леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошлую неделю в Ханты-Мансинском автономном округе потушили 47 лесных пожаров на общей площади 3073,32 гектара. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Сейчас в Югре тушат 24 пожара в лесу на площади 7886 гектара, из которых локализовать удалось 12 пожаров на площади 7636,8 гектара.

По состоянию на 17 июля в Белоярском районе действуют 7 пожаров, в Березовском – 3, в Самаровском – 2, в Октябрьском, Нижневартовском и Уральском – по 1, в Сургутском лесничестве – 7, в Ангарском – 2.

К борьбе с огнем в лесах привлечены 395 специалистов региональной Авиалесохраны, МЧС, а также добровольцы.