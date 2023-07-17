Свердловские врачи спасли женщину, которая получила серьезные травмы в ДТП

Свердловчанка сломала все ребра справа и два слева, у нее выявили разрывы внутренних органов и кровь в брюшной полости. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Свердловское врачи спасли женщину, которая попала в ДТП. Она получили серьезные травмы. Ее прооперировали врачи Артемовской районной больницы. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
Свердловчанка сломала все ребра справа и два слева, у нее выявили разрывы внутренних органов и кровь в брюшной полости. Как только состояние женщину удалось стабилизировать, ее доставили в Свердловскую областную клиническую больницу №1 на вертолете медицины катастроф.
- Пациентка, у которой была тяжелая сочетанная травма с повреждением органов брюшной полости и каркаса грудной клетки, была переведена на искусственную вентиляцию легких, так как не могла дышать самостоятельно, - рассказал анестезиолог-реаниматолог СОКБ №1 Олег Коркин.
К счастью, женщине удалось быстро восстановиться: ее выписали и отправили домой. А родственники пациентки написали врачам письмо-благодарность.
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