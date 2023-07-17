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НовостиОбщество17 июля 2023 11:02

В Каменске-Уральском временно закрыли почтовое отделение

Здесь не хватает специалистов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Отделение закрыли из-за того, что здесь не хватает сотрудников

Отделение закрыли из-за того, что здесь не хватает сотрудников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском временно закрыли отделение «Почты России» из-за того, что здесь не хватает сотрудников. Речь идет об отделении недалеко от площади Горького. Об этом пишет портал KU66.RU.

Теперь немногочисленные работники этого отделения обслуживают население на дому, доставляя клиентам почту и пенсии по графику. По другим вопросам жителей Каменска-Уральского просят обращаться в ближайшие отделения по адресам: физическим лицам – 623408 Каменск-Уральский, улица Алюминиевая, 74, юридическим лицам – 623438 Каменск-Уральский, улица Белинского, 1.

Отделение почты возобновит свою работу, когда штат будет полностью укомплектован.