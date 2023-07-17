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НовостиОбщество17 июля 2023 10:44

Продюсер «Чебурашки» назвал слагаемые успеха фильма

Это кино стало самым успешным в российском прокате за последнее время
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Кадр из фильма "Чебурашка"

Кадр из фильма "Чебурашка"

Продюсер фильма «Чебурашка» Алексей Рязанцев рассказал о том, почему этот фильм достиг такого успеха в прокате. Об этом пишет издание NEWS.ru.

По словам Алексея Рязанцева, сборы «Чебурашки», превысившие 7 миллиардов рублей, очень вдохновили создателей фильма. Рязанцев назвал слагаемые успеха этого кино.

- Многое совпало, пазл сложился. Чебурашка – национальный герой России, придуманный у нас. Новый год также добавляет позитива в сборах. Это кино для семейного просмотра, - рассказывает Алексей Рязанцев.

По словам продюсера, время сейчас неспокойное, поэтому зрителям нужен позитив.