В Нижнем Тагиле стоимость перехода с печного отопления на газ стала в 100 раз ниже

Теперь тагильчане должны заплатить за услуги 200-250 рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле в 100 раз ниже стала стоимость перехода с печного отопления на газ. На реализацию проекта «Чистый воздух» губернатор региона Евгений Куйвашев выделил 200 миллионов рублей. Средства пойдут на компенсацию затрат тагильчан.
- Если в начале реализации федеральной программы «Чистый воздух» тагильчане должны были оплатить 10% от стоимости услуг, то решением главы региона эта цифра снижена в 100 раз и теперь составит 0,1%, или порядка 200–250 рублей, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
Деньги потратят на закупку и установку газовых котлов и плит, датчиков газа, системы отопления и радиаторов. Все это необходимо для газификации частных домов.
Ранее Свердловская область получила 634 миллиона рублей на газификацию. На эти деньги трубы будут подведены к границам земельных участков на шести территориях.
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