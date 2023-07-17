Убийство собаки в Черноисточинске довело до уголовного дела

Собаку застрелили из винтовки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники отдела полиции №21 в Нижнем Тагиле 13 июля 2023 года возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными с целью причинения боли» после убийства собаки. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Инцидент произошел 10 мая. Мужчина взял винтовку и два раза выстрелил в алабая. Собака от ранений скончалась через несколько минут. Хозяину пса сначала отказывали в возбуждении уголовного дела.

Стрелявшим в животное оказался директор одной из управляющих компаний Нижнего Тагила Владимир Штанько. Он уверяет, что не намеревался убить собаку, а хотел только напугать ее.