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НовостиПроисшествия17 июля 2023 10:02

Убийство собаки в Черноисточинске довело до уголовного дела

Постановление о возбуждении вынесено 13 июля
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Собаку застрелили из винтовки

Собаку застрелили из винтовки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники отдела полиции №21 в Нижнем Тагиле 13 июля 2023 года возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными с целью причинения боли» после убийства собаки. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Инцидент произошел 10 мая. Мужчина взял винтовку и два раза выстрелил в алабая. Собака от ранений скончалась через несколько минут. Хозяину пса сначала отказывали в возбуждении уголовного дела.

Стрелявшим в животное оказался директор одной из управляющих компаний Нижнего Тагила Владимир Штанько. Он уверяет, что не намеревался убить собаку, а хотел только напугать ее.