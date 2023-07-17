На Ямале не хватает поваров и пекарей

На Ямале много востребованных специальностей Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Ямала меньше всего проявляют интерес к вакансиям поваров и пекарей, а также торговых представителей и администраторов магазинов. Такая работа жителям региона не интересна. Об этом пишет портал «Ямал 1» со ссылкой на исследование HH.ru.

На одну вакансию пекаря и повара приходится только 0,4 активных резюме.

При этом, самыми востребованными профессиями в Ямало-Ненецком автономном округе оказались директора и продавцы магазинов, а также врачи, инженеры, агенты по недвижимости, автомеханики и сварщики.

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