Свердловское МЧС выпустило экстренное предупреждение

Непогода ожидается 18 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области пройдут сильные дожди. Непогода ожидается 18 июля. Об этом предупредило региональное МЧС.

- По данным синоптиков 18 июля местами на территории Свердловской области ожидаются сильные дожди. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения, - сообщили спасатели.

Уральцам следует отказаться от отдыха на природе. А также избегать влажные и сколькие поверхности, из-за которых можно травмироваться. Владельцам частных домов посоветовали подготовить ливневые системы к выводу воды.

Ранее метеорологи рассказали, когда в Свердловской области прекратятся дожди и ливни. Непогода сохраниться в регионе еще ближайшие 10-14 дней.

- Практически каждый день будут проходить небольшие кратковременные дожди, которые также могут сопровождаться грозами. Сильного ветра в этот период не ожидается, - сообщил «КП-Екатеринбург» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

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