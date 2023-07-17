В Екатеринбурге пешеходные переходы оборудуют умными камерами

Всего в Екатеринбурге появится три безопасные «зебры» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге на пешеходных переходах появятся умные камеры. Их планируют установить в городе до конца августа. Об этом сообщили в компании УГМК-Телеком.

Всего в Екатеринбурге появится три безопасные зебры. Две из них - на Викулова, 33, и еще одна – на Щербакова, 47.

- Комплексы будут фиксировать нарушения ПДД, которые создают угрозу жизни и здоровью пешеходов, в том числе превышение скорости в зоне пешеходного перехода и несоблюдение правил остановки и парковки, – отметили в УГМК-Телеком.

Помимо этого, планируется фиксировать и другие нарушения благодаря камерам. Вскоре такие комплексы смогут распознавать разговоры во время движения и управление авто с непристегнутым ремнем.

Ранее Минприроды Свердловской области закупило фотоловушки для свалок. Они будут фиксировать нарушителей. Всего было приобретено 20 камер. Их установят на окраинах населенных пунктов.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru