Двое свердловчан, находящихся в украинском плену, внесены в список на обмен

На данный момент шесть мужчин не значатся ни в каких списках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое свердловчан, которые попали в украинский плен, внесены в список на обмен. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

- Накануне получил ответ из Главного управления военной полиции. По четверым подтвердилось: живы, в плену. Внесены в список на обмен. Двое из них из Свердловской области. Пока без подробностей, - отметил Максим Иванов.

Политик сказал, что продолжает вести списки пропавших без вести в ходе СВО. В этом депутату помогают родные и близкие бойцов. По обмену военнопленными идет работа совместно с Минобороны. На данный момент шесть мужчин не значатся ни в каких списках. Среди них свердловчане из Асбеста, Ирбита и Серова. Однако есть надежда, что они живы.

Ранее из украинского плена вернулись пятеро свердловчан. Такой радостной новостью поделилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

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