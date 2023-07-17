Свердловская область входит в число лидеров по использованию материнского капитала для погашения ипотеки

Фото: пресс-служба ВТБ

ВТБ проанализировал использование своими клиентами материнского капитала. Общая сумма средств, направленных свердловчанами за шесть месяцев 2023 года на досрочное погашение ипотеки и первоначальный взнос, приближается к полумиллиарду рублей. Средний Урал входит в число регионов страны, наиболее активно пользующихся маткапиталом для улучшения жилищных условий.

В первом полугодии клиенты банка в Свердловской области направили на досрочное погашение ипотеки 267,5 млн рублей материнского капитала. Это третий по объему показатель в стране - после Москвы вместе с Московской областью и Новосибирска. Еще свыше 206 млн рублей маткапитала заемщики банка в нашей области за этот же период внесли в качестве первоначального взноса по жилищному кредиту. В этой категории Средний Урал входит в топ-5 субъектов Федерации – бОльшие суммы приходятся только на жителей столичного региона, Краснодарского края, Татарстана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Подать заявление на погашение жилищного кредита за счет целевой господдержки можно в разделе «Государственные услуги» через интернет-банк. Для этого необходимо оформить частично предзаполненную заявку, после чего банк сам передаст ее по защищенным электронным каналам связи в Социальный фонд России для перечисления выплаты. Средства маткапитала можно также направить на оплату первоначального взноса при оформлении ипотеки в банке, - отмечает управляющий банком в Свердловской области Валентина Жильцова.