В свердловском городе выступят популярные звезды

Клава Кока выступит 26 августа в Волчанске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском городе Волчанск выступят популярные звезды. В день шахтера выступят Стас Михайлов, Клава Кока и Дмитрий Колдун. Об этом сообщил глава Волчанского городского округа Александр Вервейн на своей личной странице во «ВКонтакте».

- Всех, кто хочет круто провести летний вечер и отдохнуть с друзьями под музыку популярных исполнителей, приглашаю в Волчанск на праздник, посвященный Дню города и Дню шахтера. Для вас на центральной площади северной части Волчанска выступят звезды российской эстрады Стас Михайлов, Клава Кока и Дмитрий Колдун, - поделился Александр Вервейн.

Мероприятие пройдет 26 августа на центральной площади города. Концерт начнется в 19:00. Помимо федеральных звезд, на сцене выступит диджей Игорь Дуденко.

Ранее стало известно, что группа «Банд'Эрос» даст бесплатный концерт на финале «Мисс Екатеринбург - 2023» 17 августа. Финал конкурса будет открытым для всех желающих.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru