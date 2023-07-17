В Березовском появится новый микрорайон

Сейчас проходят общественные обсуждения по новому району Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Старопышминск, который входит в состав города Березовский под Екатеринбургом, построят новый микрорайон. Застройка площадью в 22 гектара будет состоять из двух четырехэтажных домов и трех двухэтажных домов. Рядом разместятся 60 коттеджей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В новом микрорайоне построят 14 772 квадратных метров жилья, в том числе 5,8 тысячи «квадратов» индивидуальной застройки.

- Проект также предусматривает возведение магазина, спортивного объекта, детской площадки в зоне ИЖС и котельной, - рассказывает глава Березовского Евгений Писцов.

Новый квартал разместят в северо-восточной части Старопышминска, восточнее улицы Советской. До 20 июля проводятся общественные обсуждения по застройке.