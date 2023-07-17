В Нижнем Тагиле в пожаре погиб 35-летний мужчина

Пожар случился в многоквартирном доме на улице Чайковского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в многоквартирном доме на улице Чайковского нашли тело мужчины. Он сгорел в пожаре. Об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

ЧП случилось вечером 14 июля. По предварительной информации, пожар начался в квартире, где проживал погибший. Огонь вспыхнул в одной из комнат квартиры.

- Не исключено, что причиной возгорания послужила неосторожность, проявленная при курении. Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в ведомстве.

Причину возгорания устанавливают. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение. Полиции региона удалось установить, что погибшего звали Эдуард, мужчине было 35 лет. На момент пожара в квартире находился он и его мама. Сейчас женщина в больнице, она отравилась дымом.

- Признаков криминала в ситуации предварительно не усматривается, - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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