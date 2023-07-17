С пожарами борются 270 спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области локализованы все лесные пожары. Всего в регионе действуют шесть очагов горения. Об этом сообщили в областном Департаменте информационной политики.

По данным на вечер 16 июля, пожары продолжают полыхать в Верхнепышминском, Камышловском, Кировградском и Невьянском районах. С ними борются 270 спасателей и 55 пожарных машин. За сутки удалось потушить три возгорания.

- В связи с введенным губернатором Евгением Куйвашевым режимом чрезвычайной ситуации в лесах в выходные дни в Свердловской области было усилено патрулирование лесных участков и зон отдыха, в том числе на берегах водоемов, - рассказали в региональном правительстве.

Леса области патрулировали 163 человек. За выходные было проведено 80 рейдов, 112 бесед и вручены 70 листовок. Главная цель таких мероприятий профилактика лесных пожаров.

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