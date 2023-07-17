В Нижнем Тагиле задержали уралочку-закладчицу

Пока тагильчанку поместили под домашний арест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле полиция задержала свердловчанку, которая раскладывала наркотики по городу. За 29-летней женщиной установили скрытое наблюдение. Об этом сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Тагильчанаку задержали в подъезде собственного дома. После этого ее доставили в отдел полиции, где в рюкзаке у нее нашли 31 сверток с запрещенными веществами.

- При осмотре жилого помещения, по адресу проживания подозреваемой, сотрудники полиции нашли свертки с аналогичным содержимым, что и при задержании. В доме также находились электронные весы, пакетики «зип-лок» и мотки из изоленты. В общей сложности изъято около 70 грамм наркотических веществ, - рассказали в полиции.

По предварительным данным, свердловчанка стала заниматься незаконной деятельностью в начале 2023 года. Получая крупную партию наркотиков, она фасовала их на маленькие дозы и раскладывала в «тайники».

На женщину возбудили уголовное дела за сбыт и покушение на сбыт веществ в крупном размере. Пока ее поместили под домашний арест.

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