На Урале водитель иномарки погиб при столкновении с автобусом

По предварительной информации, погиб один человек. Фото: ГИБДД по свердловской области

Утром 17 июля на трассе Серов – Екатеринбург столкнулись иномарка и пассажирский автобус. По предварительной информации, в ДТП погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Авария произошла на 344 километре дороги. Машина Renault и пассажирский автобус №509, двигающийся по маршруту Краснотурьинск – Екатеринбург, ехали попутно. Легковушка при развороте выехала на другую полосу из-за чего, и произошло столкновение, она опрокинулась от удара.

- В автобусе находились 17 пассажиров, никто из них травм не получил, - рассказали в ГИБДД.

Пассажиры автобуса не пострадали. Фото: ГИБДД по свердловской области

По факту ДТП свердловская прокуратура проводит проверку. Точная причина аварии устанавливается.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией, которая обслуживает указанный маршрут, - пояснили в ведомстве.

Помимо этого, пройдет проверка на прохождение техосмотра и медосмотра водителя, а также будет дана оценка соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителя транспортного средства.

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