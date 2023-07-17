На Урале водитель иномарки погиб при столкновении с автобусом

По предварительной информации, погиб один человек. Фото: ГИБДД по свердловской области
Утром 17 июля на трассе Серов – Екатеринбург столкнулись иномарка и пассажирский автобус. По предварительной информации, в ДТП погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.
Авария произошла на 344 километре дороги. Машина Renault и пассажирский автобус №509, двигающийся по маршруту Краснотурьинск – Екатеринбург, ехали попутно. Легковушка при развороте выехала на другую полосу из-за чего, и произошло столкновение, она опрокинулась от удара.
- В автобусе находились 17 пассажиров, никто из них травм не получил, - рассказали в ГИБДД.
Пассажиры автобуса не пострадали. Фото: ГИБДД по свердловской области
По факту ДТП свердловская прокуратура проводит проверку. Точная причина аварии устанавливается.
- В ходе надзорных мероприятий прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией, которая обслуживает указанный маршрут, - пояснили в ведомстве.
Помимо этого, пройдет проверка на прохождение техосмотра и медосмотра водителя, а также будет дана оценка соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителя транспортного средства.
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