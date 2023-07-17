На Среднем Урале дефицит врачей и фармацевтов

На Среднем Урале резкая нехватка врачей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области возник дефицит врачей и фармацевтов. На эти вакансии приходится 0,7 резюме. Об этом сообщили в исследовательском центре hh.ru.

Дефицит кадров заметен и на вакансии повара. На одну позицию приходится не больше 0,7 активных резюме. Чуть лучше обстоят дела с поисками слесарей и сантехников. На одну активную вакансию приходится 0,9 резюме. Примерно та же ситуация и с токарями и фрезеровщиками, на данную специальность приходится по одному отклику.

- Также в топ-20 самых дефицитных вошли маляры, автомеханики, операторы call-центров и сварщики (по 1,1 резюме на вакансию), прорабы (1,2), дворники, администраторы магазинов, операторы производственных линий и уборщики (по 1,3), машинисты и разнорабочие (по 1,4), инженеры ПТО, заведующие аптеками, электромонтажники и монтажники (по 1,5), - отметили в компании.

Самыми актуальными вакансиями для свердловчан стали режиссер, гейм-дизайнер, арт-директор, ИТ-директор, психологи и другие. На данные специальности откликаются больше 50 человек. На вакансию журналиста, переводчика, промоутера и фотографа приходится по 20 резюме.

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