В Верхней Пышме ищут 36-летнего мужчину со шрамом на щеке

В день исчезновения мужчина был одет в черный спортивный костюм, футболку с волком и белую куртку. Фото: «Прорыв»
В Верхней Пышме начались поиски 36-летнего мужчины. О местонахождении Романа Куцанова неизвестно с 13 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
- Приметы – рост 169 сантиметров, худощавого телосложения, глаза темно-зеленые, имеет залысину, - рассказали волонтеры.
В день исчезновения мужчина был одет в черный спортивный костюм, футболку с волком и белую куртку. На ногах у Романа Куцанова были обуты серые кроссовки. Отмечается, что у мужчины есть шрам на правой щеке.
Сейчас поисками Романа Куцанова занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Если вам известно, где может находиться мужчина, сообщите об этом в МВД России «Верхнепышминский» по номеру +73436854344 или 112. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться к руководителю поискового отряда Наталии, набрав 89000440220.
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