В Екатеринбурге поставят 200 кресло-мешков за 2 млн рублей

Кресла появятся в рамках проекта «Туризм и индустрия Гостеприимства»
Фото: Олег ЗОЛОТО
В центре Екатеринбурга поставят 200 кресло-мешков. Их установят в двух в амфитеатрах в Историческом сквере, на ступенях у колледжа Ползунова и около музея ИЗО. Пуфы должны быть оранжевого цвета и выполнены из экокожи.
Об этом говорится на в документах на госзакупках, где мэрия объявила конкурс на со стартовой ценой в 1 миллион 956 тысяч рублей.
Пуфы должны быть оранжевого цвета и выполнены из экокожи. Фото: из документов на госзакупках
- Выполнение мероприятий по улучшению туристской инфраструктуры в туристском центре города Екатеринбурга проходит в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия Гостеприимства», - говорится в документах.
По условиям поставки, товар должны поставить не позднее 15 октября 2023 года.
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