В Екатеринбурге девушка выпала из окна высотки и разбилась

Кадр из видео с места трагедии. Фото: telegram-канал «Беумный ЕКБ»

В Екатеринбурге девушка разбилась, выпав из окна высотки. Инцидент произошел на Эскадронной, 31. Видеос телом, лежащим в черном пакете на асфальте, опубликовал telegram-канал «Беумный ЕКБ».

- Реанимация приехала очень быстро, но спасти ее уже не удалось, - сообщил очевидец.

В Следственном комитете по Свердловской области воздержались от комментариев.

Напомним, в начале июля 18-летняя жительница Тавды упала с моста и разбилась на мелководье. Девушка училась в колледже на повара. Единственным свидетелем трагедии оказался таксист, который подвозил ее.

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