В Свердловской области потратят 600 млн на развитие туризма

Главная задача проектов – создание, обустройство и развитие в сети семейных и молодежных туристских маршрутов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области потратят около 600 миллионов рублей на развитие более 70 проектов в сфере туризма. Они реализуются в 2023 году в 26 муниципалитетах.

- Одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Евгением Куйвашевым и правительством региона – создание, обустройство и развитие в сети туристских маршрутов для детей и молодежи, а также для семей с детьми, - отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Из федерального бюджета на реализацию проектов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет выделено 268,2 миллиона рублей, еще 20,2 миллиона рублей – из областного. Еще около 300 миллионов рублей будут привлечены от инвесторов.

На эти деньги до конца года на Среднем Урале планируется создать 100 новых мест для размещения туристов на территории 14 муниципалитетов, а также организовать пляжную инфраструктуру в 11 муниципалитетах.

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