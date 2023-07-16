На Божественной службе в честь семьи Романовых собрались сотни верующих

Фото: пресс-служба Екатеринбургской Епархии

В Екатеринбурге прошла Божественная литургия в рамках «Царских дней». Православный фестиваль посвящен 105-летию мученической кончины семьи Романовых. Сотни верующих собрались на службе в Храме-на-Крови, чтобы почтить память императора Николая II и его близких. Напомним, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года Николая II с родными расстреляли в подвале дома Ипатьева. После этого большевики вывезли их тела в район шахт на Ганиной Яме.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской Епархии

- Божественную молитву возглавил сонм архиереев: митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Моравичский Антоний, епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий, епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской Епархии.

В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге пройдет главное событие «Царских дней» – Крестный ход. Десятки тысяч верующих пройдут от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме. Так они символически повторят последний путь Царской семьи.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской Епархии

Крестный ход начнется около 02:30 ночи 17 июля после завершения божественной литургии у Храма-на-Крови. Паломникам предстоит пройти около 20 километров.

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