Полиция разыскивает мужчину, обокравшего «Пятерочку» в Екатеринбурге

Мужчину не смутило даже присутствие покупательницы. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге мужчина обокрал магазин «Пятерочка» на Энтузиастов и попал на камеры видеонаблюдения. Нарушитель неторопливо зашел в продуктовый, сложил продукты в корзину, а затем переложил в свой рюкзак и вынес. Его не смутило даже присутствие пожилой покупательницы, заметившей грабителя.

- Сотрудники отдела полиции №14 Орджоникидзевского района устанавливают личность гражданина, подозреваемого в краже продуктов, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В ведомстве просят всех, кому известна личность мужчины обратиться по телефону +7 (999) 368-01-58. Сделать это можно анонимно. Правоохранители также предлагают самому грабителю явиться в отдел полиции №14 (ул. Баумана, 11), дать пояснения и возмещения ущерба.

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