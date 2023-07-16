Пропавшую в Екатеринбурге 42-летнюю женщину нашли мертвой

Женщина нуждалась в медицинской помощи. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге завершены поиски 42-летней местной жительницы Ирины Шебалковой. Женщина уехала из дома на велосипеде 13 июля. С тех пор о ее местоположении ничего не было известно.

- Найдена, погибла. Всем спасибо за помощь в поиске. Приносим соболезнования родным и близким, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Женщина уехала из дома на велосипеде 13 июля. Фото: «ЛизаАлерт»

По данным волонтеров, женщина нуждалась в медицинской помощи и плохо ориентировалась в пространстве.

Напомним, на Урале со второго июля ищут 25-летнего парня. В день исчезновения молодой человек был одет в черные джинсы и черную рубашку. Сообщается, что мужчина может находиться в Североуральске или Екатеринбурге.

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