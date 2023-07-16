С января по май 2023 года в регионе родилось 15,8 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за пять месяцев родились почти 16 тысяч малышей. Соответсвующие данные опубликовал Свердловскстат.

- С января по май 2023 года число родившихся в регионе составило 15,8 тысяч человек, а число умерших – более 23,8 тысяч, - указано в тексте документа.

При этом, в аналогичный период в 2022 году смертность превышала рождаемость в 1,6 раза. Теперь же эти показатели снизились до 1,5 раза. В сравнении с прошлым годам число умерших с января по май сократилось на 10%, число рожденных – на 2,8%.

Отметим, в начале июля Свердловская область попала в топ лидеров-регионов по количеству абортов в России. Ранее екатеринбургский митрополит Евгений (Кульберг) высказался за запрет абортов, так как уверен, что демографическая ситуация в стране «летит в пропасть».

После этого «КП-Екатеринбург» провела опрос, что по этому поводу думают уральцы и жители других регионов, поддерживают ли запрет абортов и в каких случаях считают их оправданными.

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