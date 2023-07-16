В Екатеринбурге в ДТП пострадал 17-летний подросток

Водитель Lada Granta врезался в столб. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в ДТП пострадал 17-летний пассажир Lada Granta. Авария произошла вечером 15 июля в поселке Шабровский на Ленина,21. Водитель Lada Granta врезался в столб освещения.

- Бригада скорой помощи доставила несовершеннолетнего пассажира в ДГКБ № 9, где поставлен предварительный диагноз: перелом таза, - сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Известно, что за рулем сидел 19-летний парень. Его водительский стаж составляет 3 месяца.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Со слов водителя автомашины установлено, что он не справился с управлением, - добавили в ведомстве.

Госавтоинспекция проводит проверку.

Напомним, 15 июля школьница на самокате получила перелом после столкновения с иномаркой. Она ехала на одном самокате с парнем.

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