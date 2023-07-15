Трамвай из Верхней Пышмы до Екатеринбурга прервал движение на месяц

Расписание автобуса появится позже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трамвайная ветка, соединяющая Екатеринбург и Верхнюю Пышму была временно закрыта с 15 июля. Движение откроют 14 августа. Для удобства пассажиров между городами будет курсировать автобус № 333а. Об этом сообщают представители компании «Верхнепышминский трамвай» в соцсетях.

Прервать работу линии пришлось из-за необходимости врезки строящегося трамвайного депо в дорожную сеть.

- Работы уже на завершающей стадии. Просим отнестись к ситуации с пониманием. Эти работы необходимы для эффективного обслуживания трамвайных вагонов на маршруте, - сообщает компания. Во время закрытия ветки будут проводиться монтажные работы в депо. Специалисты проведут переустройство контактной сети, установят стрелочные переводы.

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