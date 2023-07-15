В Нижнем Тагиле на Вагонке из-за пожара погиб мужчина

Фото: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в районе Вагонки вспыхнул пожар в пятиэтажном доме на улице Чайковского 14 июля. Один из жителей дома отравился угарным газом и погиб. Тело 35-летнего мужчины обнаружили на лестничной клетке. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.

Очаг возгорания находился в одной из квартир на первом этаже. Из-за пожара пострадала 60-летняя женщина. Она также отравилась продуктами горения.

- Женщина в состоянии средней тяжести госпитализирована в центральную горбольницу №1. Погибший хозяин квартиры пытался эвакуироваться. Он смог только добежать до соседей, попросил, чтобы они вызвали пожарных, - сообщает пресс-служба отдела.

Однако, жильцы сообщают, что пострадавшие тяготели к спиртному, а также нигде не работали. Десять жителей дома смогли самостоятельно спастись от пожара до приезда спасателей.

Прибывшие на место ЧП пожарные эвакуировали восемь человек, из которых было двое детей. Пожар потушили за 15 минут. Спасатели предполагают, что причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

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