Тысячи тагильчан останутся без воды на три дня из-за ремонта гидроузла

По заявкам жителей будет организован подвоз питьевой воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Нижнего Тагила придется продерждаться без холодной воды три дня. Виной всему - кратковременная остановка Черноисточинского гидроузла. Отключения пройдут с 3 по 6 августа.

- Во время остановки гидроузла запланированы работы по замене запорной арматуры Черноисточинского гидроузла. Будет восстановлен обводной трубопровод резервуара чистой воды. Запланировано очищение резервуара чистой воды, ремонтные работы на оборудовании гидроузла, Проведение работ невозможно без остановки водоочистных сооружений, - сообщает пресс-служба «Водоканал-НТ».

Из-за остановки гидроузла воды не будет у жителей Дзержинского района и Гальяно-Горбуновского массива. Попавших под отключение воды жителей по заявкам обеспечат питьевой водой.

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