В Екатеринбурге мужчина едва не подрался с подростками из-за их прически

Фото: скриншот видео
В Екатеринбурге на улице Юлиуса Фучика произошел конфликт между двумя подростками и взрослым мужчиной. Словесная перепалка началась, когда взрослому не понравились длинные волосы парней. Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам подписчика, после того, как их обозвали волосатыми, они ушли в пиццерию. Однако, мужчина попытался продолжить диалог.
- Увидев, что подростки зашли в пиццерию, мужчина пошел за ними, схватил одного за шиворот, порвал цепь и ударил в грудь. Он хотел побить второго подростка за то, что заступался. Но ребята ему показали перцовый баллончик и он ушел обратно, - сообщает автор поста «Инцидент Екатеринбург».
Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, подростки смогли отпугнуть агрессора. По словам подписчика, один из участников конфликта обратился в полицию.
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