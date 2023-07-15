В Екатеринбурге мужчина едва не подрался с подростками из-за их прически

Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге на улице Юлиуса Фучика произошел конфликт между двумя подростками и взрослым мужчиной. Словесная перепалка началась, когда взрослому не понравились длинные волосы парней. Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам подписчика, после того, как их обозвали волосатыми, они ушли в пиццерию. Однако, мужчина попытался продолжить диалог.

- Увидев, что подростки зашли в пиццерию, мужчина пошел за ними, схватил одного за шиворот, порвал цепь и ударил в грудь. Он хотел побить второго подростка за то, что заступался. Но ребята ему показали перцовый баллончик и он ушел обратно, - сообщает автор поста «Инцидент Екатеринбург».

Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, подростки смогли отпугнуть агрессора. По словам подписчика, один из участников конфликта обратился в полицию.

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