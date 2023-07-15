В больнице Екатеринбурга скончался полуторогодовалый малыш

Мальчик почувствовал себя плохо после прогулки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ребенок в возрасте полутора лет скончался в больнице Екатеринбурге. Мальчика перевозили из одной больницы в другую. Об этом Е1 рассказала мама ребенка Юлиана.

По словам мамы, врачи говорили о том, что анализы мальчика в норме. Однако, подозревали несколько диагнозов. Как уверяет мама, мальчику стало плохо после прогулки 2 июля. Ребенок был бледным и его рвало. Как уверяет мама, сначала врачи диагностировали одышку и тахикардию.

Затем ребенка забрали врачи в 40-ю больницу. Медики подозревали менингит, но этот диагноз не подтвердился. Также под подозрением была острая кишечная непроходимость.

- Сын стонал от боли и кричал. Я попросила медсестру позвать врача. Он только сказал: «Что вы хотели? Мальчик маленький и не знает, как выразить свою боль». Сын кусал себя и меня из-за боли, рвал на мне волосы. Его рвало. Потом вдобавок температура до 37,2 поднялась, - рассказала порталу Е1 Юлиана.

Затем мальчика перевозили в больницу № 9. Далее. Мальчик скончался. В Минздраве Свердловской области подтвердили гибель малыша. Произошедшее взяли на контроль власти региона.

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