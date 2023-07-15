В Екатеринбурге выросли цены такси на поездки в Академический

По мнению жителей, цены на поездки из Академического в центр сильно выросли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Академического остались недовольны стремительно растущими ценами на такси. Об этом сообщают сами жители района в соцсетях.

К примеру, поездка по адресу Хрустальногорская, 93 до Площади 1905 года жителю района обошлась в 710 рублей по тарифу «эконом». Категория авто «Бизнес» стоила и вовсе 1445 рублей.

Жители Академического пишут, что сервисы необоснованно повышают цены.

- Если агрегатор жалеет денег для своих сотрудников и хочет решить проблему за счёт пассажиров, то это задача для антимонопольной полиции. А сравнивать поездки с другими, это абсурд, по меньшей мере. Население растёт, транспорта стало в разы больше. Вы бы ещё с прошлым веком сравнили! – пишет жительница Оксана. К тому же, спрос на услуги такси растет из-за дождливой погоды, которая пока сохраняется в Екатеринбурге.

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