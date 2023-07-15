В Свердловской области спасатели локализовали все пожары

Общая площадь пожаров 860 гектаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области к вечеру 14 июля специалисты локализовали все лесные пожары в регионе. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

- Сотрудникам Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС, арендаторам лесных участков и волонтерам удалось локализовать все лесные пожары в регионе. Из них было ликвидировано 18 лесных пожаров на общей площади 860 гектаров, - сообщает департамент.

В настоящий момент борьба с огнем продолжается в Верхнепышминском, Артемовском, Камышловском, Невьянском, Алапаевском, Таборинском и Туринском районах. В тушении лесных пожаров участвует более 650 человек, а также 140 единиц техники.

Напомним, в селе Шайдуриха лесной пожар уничтожил две улицы. Уральское село располагается в 80 километрах от Екатеринбурга. В огне погибла одна местная жительница Шайдурихи. СК возбудил уголовное дело о халатности после происшествия.

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