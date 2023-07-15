В Екатеринбурге 15-летняя девушка на самокате получила перелом после столкновения с иномаркой

Девушке понадобилась помощь медиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием арендованного электросамоката и автомобиля Kia Rio. В результате аварии пострадала 15-летняя девушка, которая ехала на самокате с парнем. Об этом сообщает Отделение пропаганды городского ГИБДД.

Столкновение произошло, когда водитель авто выезжал со двора, в то время как по тротуару ехала пара на одном самокате вдоль улицы Посадской. Самокат влетел в правый бок авто. За рулем иномарки был 22-летний парень с четырехлетним стажем вождения.

- В результате ДТП пострадала 15-летняя девушка, с переломом ключицы ее доставили в лечебное учреждение. Девушка стояла сзади за парнем, управляющим электросамокатом, - сообщает ГИБДД по Екатеринбургу.

Инспекторы ГИБДД Екатеринбурга просят водителей быть внимательнее и напоминает о том, что на выезде нужно уступать дорогу пешеходам. Родители обязаны напоминать детям о соблюдении правил безопасности на дороге в том числе при передвижении на велосипедах и электросамокатах.

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