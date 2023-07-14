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НовостиОбщество14 июля 2023 19:23

Во время крестного хода в Екатеринбурге закроют движение транспорта

Перекрытия ждут автомобилистов 16 и 17 июля
Анжелика УФИМЦЕВА
Во время крестного хода в Екатеринбурге закроют движение транспорта

Во время крестного хода в Екатеринбурге закроют движение транспорта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крестный ход, посвященный 105-й годовщине мученического подвига Царственных страстотерпцев, неизменно пройдет в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля. В связи с этим движение транспорта будет ограничено.

Крестный ход отправится от Храма на Крови до Мужского монастыря на Ганиной Яме. Ограничение движения транспорта планируется 16 июля с 15:00 по улице Царской, от улицы Первомайской до улицы Дзержинского. В этот же день с 8:00 планируется запретить остановку и стоянку транспорта в том же месте.

17 июля с 02:30, во время хода, планируется оперативное закрытие движения транспорта. Однако в мэрии сообщают, что после прохождения крестного хода движение будет открываться.

Оперативные перекрытия планируются по этой схеме

Оперативные перекрытия планируются по этой схеме