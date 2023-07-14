В Нижнем Тагиле изменится схема движения транспорта у ГДДЮТ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле изменится схема светофорного и дорожного движения на перекрестке улиц Красногвардейская-Кулибина. Там появится вторая полоса, установят дорожные знаки, а также изменят режим регулирования светофора. Все это будет сделано для безопасного поворота на территорию Городского Дворца детского и юношеского творчества.

Фото: Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила

- В связи с погодными условиями работы по изменению организации дорожного движения на светофорном объекте: ул. Красногвардейская - ул. Кулибина будут проводиться 17 июля 2023 года в 11 часов, - сообщили в Центре организации дорожного движения в Нижнем Тагиле.

Напоминаем, в Екатеринбурге больше чем на год перекроют улицу Антона Валека. Транспорт не сможет проехать по участку дороги до 15 августа 2024 года. Об этом сообщили в администрации города.