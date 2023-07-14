Художники из пяти стран приедут в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в рамках фестиваля уличного искусства “Стенограффия” в Екатеринбург приедут художники из разных уголков России, а также из Испании, Германии, Турции и Казахстана. Около сорока художников создадут порядка пятидесяти работ для Екатеринбурга.

-В этом году фестиваль пройдет с широчайшим размахом и, конечно, будет посвящен трехсотлетию Екатеринбурга, - рассказала руководитель фестиваля Анна Клец.

Планируется, что работы авторов будут расположены в разных районах города и отразят его особенности. Например, в подземном переходе около ТЮЗа будет находится арт, который расскажет историю города.

Напоминаем, ранее “КП-Екатеринбург” рассказывала как проходил фестиваль уличного искусства в прошлом году.