Каждый сотрудник завода в Нижнем Тагиле получит единовременную выплату Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завод ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле пообещал единовременную выплату каждому сотруднику, за исключением руководящего состава управляющей компании и дивизионов и сотрудников управляющей компании. В октябре металлурги получат по 35 тысяч каждый.

- Поскольку операционные и финансовые результаты в 1 полугодии позволяют говорить об устойчивом положении ЕВРАЗа на рынке, руководство компании приняло такое решение, - сообщил ЕВРАЗ НТМК в своих социальных сетях.

Общий размер выплат составит 1,7 миллиард рублей.

Ранее “КП-Екатеринбург” рассказала что погорельцы из села Шайдуриха, где огонь уничтожил 41 дом, получили первые выплаты. Свердловчанам выделили по несколько тысяч рублей на различные нужды. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.