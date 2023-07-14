Бывший сотрудник налоговой Екатеринбурга признан виновным в коррупции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего 27-летнего сотрудника налоговой службы в Екатеринбурге суд признал виновным. Мужчину осудили по ч. 2 ст. 290 УК РФ “Получение взятки в виде иного имущества в значительном размере”. Ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей и лишили права занимать определенные должности на протяжении 1,5 лет.

Инцидент произошел в декабре 2021 года, тогда мужчина занимал должность в системе налоговой службы.

- Он получил от представителя ряда юридических лиц взятку в виде имущества на сумму около 45 тысяч рублей, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Мужчина за взятку должен был совершить действия, входящие в его служебные полномочия, в пользу взяткодателя.

Ранее “КП-Екатеринбург” рассказала про главу отдела налоговой инспекции. Женщина получила взятку размером 600 тысяч, а заплатила штраф в 2 миллиона.