В Сургуте из-за мобильного телефона убили мужчину

Суд может навсегда лишить свободы обвиняемого Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте следователи завершили расследование уголовного дело в отношении 30-летнего мужчины, которого обвиняют в разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью и убийстве, совершенном группой лиц из корыстных побуждений, а также в уничтожении документов. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Как выяснило следствие, 11 сентября 2022 года 30-летний мужчина вместе с сообщником пили в садовом товариществе «Дорожник». В этом время они встретили малознакомого жителя Сургута, которого избили, чтобы забрать у него сотовый телефон.

Сначала его избили поленом, а потом изрезали ножом. Пострадавший погиб на месте. Сообщники закопали тело на участке, сожгли вещи и документы убитого, после чего уничтожили следы крови. Мобильный телефон жертвы мужчины продали за 17 тысяч рублей.

Одного из обвиняемых задержали в Сургуте, второй успел скрыться в другой стране, его объявили в международный розыск. Документы передали в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.