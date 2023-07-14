В Березовском районе Югры локализовали крупный пожар

В Югре продолжают гореть леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа 14 июля локализовали крупный лесной пожар. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Сейчас на севере региона огнем охвачены почти 4 тысячи гектаров. Пожарные тушат пять лесных и два ландшафтных пожаров на общей территории в 7,5 тысячи гектаров в Югре. Очаги возгораний зафиксированы в Белоярском, Березовском, Кондинском и Октябрьском районах.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Пожарным за последние сутки удалось справиться с 8 лесными пожарами. Обстановку в Югре мониторят при помощи семи вертолетов.