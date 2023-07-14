Свыше 13 тысяч маломобильных пассажиров воспользовались поездами дальнего следования на СвЖД с начала года

Кнопка вызова дежурного начальника вокзала. Фото: пресс-служба СвЖД

В I полугодии 2023 года в специализированные купе для инвалидов поездов дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») на полигоне СвЖД было оформлено 13,5 тыс. билетов, что превысило уровень прошлого года на 15%. Из них почти 5 тыс. пассажиров приобрели проездные документы с использованием интернет-ресурсов ОАО «РЖД».

Холдинг «РЖД» ведет постоянную работу над улучшением условий и повышением доступности поездок для данной категории пассажиров. Ежегодно увеличивается количество вагонов со специализированным купе (за счет приобретения нового и модернизации эксплуатируемого подвижного состава). Конструкция специализированных вагонов позволяет пассажиру передвигаться на кресле-коляске: предусмотрены подъемные посадочные устройства, увеличена площадь тамбурной зоны и проходов, оборудованы более широкие двери, в том числе в санитарную комнату. Для незрячих пассажиров информация в вагоне продублирована шрифтом Брайля.

Шрифт Брайля. Фото: пресс-служба СвЖД

В специализированное купе поездов формирования АО «ФПК» для инвалида и его сопровождающего действует скидка 50%. В первую очередь эти места предоставляются инвалидам-колясочникам. Они могут оформлять билеты с момента открытия продаж. Всем остальным категориям инвалидов льготные билеты доступны за 10 суток до отправления поезда.

Повышению доступности поездок для маломобильных пассажиров также способствует развитие интернет-сервисов. Льготные билеты можно оформить на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»: достаточно указать данные пассажира и номер СНИЛС. Оформление билетов осуществляется на основании информации государственных систем, содержащих сведения об инвалидах, которым предоставляется социальная услуга в виде бесплатного проезда.

Маломобильный пассажир в спецкупе. Фото: пресс-служба СвЖД

Планировать поездку маломобильным пассажирам помогает «Карта доступности вокзалов», размещенная на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам». В ней отображена информация о доступности основных функциональных зон всех вокзалов холдинга «РЖД».