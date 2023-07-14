ИННОПРОМ-2023 стал рекордным по количеству участников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международная промышленная выставка “ИННОПРОМ” в этом году стала рекордной по количеству участников. За все года проведения выставки впервые приняли участие 700 компаний.

-Страной партнером в этом году стала Республика Беларусь: больше 130 компаний представили свои разработки, - сообщают в Администрации Екатеринбурга.

Всего на выставке работало 35 делегаций иностранных государств.

Ранее “КП-Екатеринбург” рассказала, какие новые технологии были представлены на выставке. Также, в этом году показали уникальные разработки с применением искусственного интеллекта для различных сфер экономики. Помимо всего этого, на ИННОПРОМЕ показали умные шахматы, которые подсказывают игрокам для лучшего исхода игры.