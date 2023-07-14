В Нефтеюганске появятся пять спортплощадок с современными тренажерами и Wi-Fi

Спортплощадки откроют этой осенью
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Осенью 2023 года в Нефтеюганске откроют для посещения пять новых спортивных площадок, которые будут оборудованы современными тренажерами и Wi-Fi. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.
- Такая возможность появилась благодаря слаженной работе команды Югры и поддержке губернатора, - подчеркнула мэр Нефтеюганска.
Две площадки сейчас монтируют в микрорайонах №8 и №11-а. Здесь будут навесы, мягкое покрытие, зона для занятий воркаутом, место для игры в уличный футбол.
Универсальная площадка появится на месте старого хоккейного корта в микрорайоне №2. Также в этом микрорайоне, как и в микрорайоне №16, появятся площадки для игровых видов спорта с покрытием, ограждениями, баскетбольными кольцами и воротами.