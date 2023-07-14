При аварии на заводе «Росатома» погиб рабочий

Мужчина погиб утром 14 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уральском электрохимическом комбинате, где утром 14 июля произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана, подтвердили смерть 65-летнего слесаря.

- С прискорбием сообщаем, что в результате производственного инцидента на Уральском электрохимическом комбинате утром 14 июля (разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана), один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось, - сообщили представители УЭХК.

Генеральный директор Александр Дудин выразил соболезнования родным и близким сотрудника.

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