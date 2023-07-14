Там будет стационар и станция скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Аскарке завершается строительство одного из самых крупных медучреждений модульного типа в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает «Ямал1». Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

- Жители райцентра не раз поднимали вопрос современных условий для пациентов и медиков. Сейчас скорая и стационар размещаются в почти полувековом деревянном здании. Скоро все неудобства останутся в прошлом, - написал Дмитрий Артюхов

Глава региона отметил, что модульные здания хорошо зарекомендовали себя как надежные и быстровозводимые.

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