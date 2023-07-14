В Екатеринбурге мама оставила двухлетнего мальчика в трамвае

По словам матери, ребенок пропал сам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге мама оставила своего двухлетнего сына в трамвае. Проехав несколько остановок с ребенком, она вышла из транспорта одна. Об этом сообщает «ОТВ-Екатеринбург».
- По камерам видно, как мать выходит без мальчика. На конечной остановке кондуктор позвонила в полицию, когда поняла, что он остался один, - рассказали очевидцы.
Сообщение о найденном мальчике поступило в отдел полиции Верх-Исетского района. Сейчас ребенка разместили в больнице. А его мать привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
По словам матери, ребенок пропал сам, сообщили в УМВД. Она якобы отвлеклась на пять минут, а мальчик ушел. С женщиной провели профилактическую беседу о недопущении таких ситуаций.
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