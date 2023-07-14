В Екатеринбурге мама оставила двухлетнего мальчика в трамвае

По словам матери, ребенок пропал сам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мама оставила своего двухлетнего сына в трамвае. Проехав несколько остановок с ребенком, она вышла из транспорта одна. Об этом сообщает «ОТВ-Екатеринбург».

- По камерам видно, как мать выходит без мальчика. На конечной остановке кондуктор позвонила в полицию, когда поняла, что он остался один, - рассказали очевидцы.

Сообщение о найденном мальчике поступило в отдел полиции Верх-Исетского района. Сейчас ребенка разместили в больнице. А его мать привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По словам матери, ребенок пропал сам, сообщили в УМВД. Она якобы отвлеклась на пять минут, а мальчик ушел. С женщиной провели профилактическую беседу о недопущении таких ситуаций.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru