В Нижнем Тагиле молодой водитель устроил лобовое ДТП

Ребенку диагностировали ушиб плеча. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле на улице Алтайской, 35 произошло лобовое столкновение. В аварии пострадала 14-летняя девочка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

ДТП случилось утром 14 июля. 19-летний водитель на Opel Astra двигался со стороны улицы Южной в сторону улицы Автомобилистов. Однако в какой-то момент парень потерял контроль на авто и выехал на встречную полосу. Иномарка въехала в Lada Granta, которой управлял 37-летний мужчина.

- В результате ДТП травмы получила 14-летняя девочка пассажир автомобиля Opel. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи отпущена домой с диагнозом: ушиб плеча. Ребенок в момент ДТП находилась на переднем пассажирском сидении, ремнем безопасности пользовалась, - отметили в ГИБДД.

Водители машин оказались трезвыми. Фото: ГИБДД по Свердловской области

За рулем иномарки находился брат пострадавшей. Он рассказал, что перед ним затормозила машина из-за чего парень, был вынужден резко затормозить, но машину повело на «встречку».

Автоинспекторы установили, что молодой человек управляет машиной год и 10 месяцев. За это время он привлекался к административной ответственности 14 раз. Водителей проверили на состояние алкогольного опьянения, все оказались трезвыми. По факту столкновения ведется дознания. Выясняются детали аварии.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru