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НовостиОбщество14 июля 2023 11:24

В Каменске-Уральском горожан пригласили на дискотеку под дождем

В Свердловской области отмечают День металлурга
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Весь день в Каменске-Уральском идет дождь

Весь день в Каменске-Уральском идет дождь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском 14 июля отмечают День металлурга. Горожан пригласили на праздник, который начнется в пятницу с 18 часов. Об этом пишет портал KU66.RU.

Сначала в социально-культурном центре перед металлургами города выступят творческие коллективы, а в 21 час в Парке культуры и отдыха начнется дискотека, которую проведет ди-джей.

Отметим, что на протяжении всего дня в Каменске-Уральском идет дождь, который продолжится и ночью, однако мероприятие отменять не стали.