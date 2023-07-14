В Каменске-Уральском горожан пригласили на дискотеку под дождем

Весь день в Каменске-Уральском идет дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском 14 июля отмечают День металлурга. Горожан пригласили на праздник, который начнется в пятницу с 18 часов. Об этом пишет портал KU66.RU.

Сначала в социально-культурном центре перед металлургами города выступят творческие коллективы, а в 21 час в Парке культуры и отдыха начнется дискотека, которую проведет ди-джей.

Отметим, что на протяжении всего дня в Каменске-Уральском идет дождь, который продолжится и ночью, однако мероприятие отменять не стали.